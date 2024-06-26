На большей части территории Украины сегодня осадков не ожидается, за исключением кратковременных дождей и гроз на Закарпатье, в Карпатах и на крайнем востоке, температура воздуха будет достигать днем 27° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 26 июня без осадков, только на Закарпатье, в Карпатах и крайнем востоке страны днем кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

На Киевщине

Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в Киеве ночью около 15°, в день 25-27°.