На большей части территории Украины сегодня осадков не ожидается, за исключением кратковременных дождей и гроз на Закарпатье, в Карпатах и на крайнем востоке, температура воздуха будет достигать днем 27° тепла.
На большей части территории Украины сегодня осадков не ожидается, за исключением кратковременных дождей и гроз на Закарпатье, в Карпатах и на крайнем востоке, температура воздуха будет достигать днем 27° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 26 июня без осадков, только на Закарпатье, в Карпатах и крайнем востоке страны днем кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
На Киевщине
Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в Киеве ночью около 15°, в день 25-27°.