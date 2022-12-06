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Переважна частина Одеси й Одеського району підключені до водопостачання

Переважна частина Одеси й Одеського району підключені до водопостачання

Київ • УНН

 • 1622322 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Переважна частина Одеси та Одеського району вже підключені до водопостачання, поступово надається електроенергія. Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«У нас переважна частина міста та Одеського району вже підключені до водопостачання. Поступово електроенергія теж надається відповідним мікрорайонам, і опалення в тому числі. Що стосується теплопостачання, ми сьогодні говоримо про Одесу. Всі 11 районних котелень перезапущені та працюють, подають тепло в будинки одеситів», - розповів Братчук.

Він зазначив, що наразі говоримо про 5200 будинків в Одеси і також в штатному режимі працюють всі районні, квартальні котельні та Одеська ТЕЦ.

Братчук повідомив, що вісім ракет було знищено українськими силами протиповітряної оборони в Одеській області. Було влучання в енергетичну інфраструктуру регіону.

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«В результаті чого без електропостачання та водопостачання залишилися місто Одеса та переважна частина територіальних громад Одеського регіону», - додав Братчук.

Доповнення

Раніше Братчук повідомляв, що в Одесі протягом дня планують повернути воду та світло.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомляв, що на відновлення енергосистеми України після нових ударів потрібно до двох днів.

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