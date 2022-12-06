Переважна частина Одеси й Одеського району підключені до водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Переважна частина Одеси та Одеського району вже підключені до водопостачання, поступово надається електроенергія. Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук під час брифінгу, передає УНН.
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«У нас переважна частина міста та Одеського району вже підключені до водопостачання. Поступово електроенергія теж надається відповідним мікрорайонам, і опалення в тому числі. Що стосується теплопостачання, ми сьогодні говоримо про Одесу. Всі 11 районних котелень перезапущені та працюють, подають тепло в будинки одеситів», - розповів Братчук.
Він зазначив, що наразі говоримо про 5200 будинків в Одеси і також в штатному режимі працюють всі районні, квартальні котельні та Одеська ТЕЦ.
Братчук повідомив, що вісім ракет було знищено українськими силами протиповітряної оборони в Одеській області. Було влучання в енергетичну інфраструктуру регіону.
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«В результаті чого без електропостачання та водопостачання залишилися місто Одеса та переважна частина територіальних громад Одеського регіону», - додав Братчук.
Доповнення
Раніше Братчук повідомляв, що в Одесі протягом дня планують повернути воду та світло.
Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомляв, що на відновлення енергосистеми України після нових ударів потрібно до двох днів.