Большая часть Одессы и Одесского района подключена к водоснабжению
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Подавляющая часть Одессы и Одесского района уже подключена к водоснабжению, постепенно предоставляется и электроэнергия. Об этом сообщил глава Общественной рады при Одесской ОГА Сергей Братчук во время брифинга, передает УНН.
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«У нас большая часть города и Одесского района уже подключены к водоснабжению. Равномерно электроэнергия тоже предоставляется соответствующим микрорайонам, и отопление в том числе. Что касается теплоснабжения, мы сегодня говорим об Одессе. Все 11 районных котельных перезапущены и работают, подают тепло в дома одесситов», – рассказал Братчук.
Он отметил, что сейчас говорим о 5200 домах в Одессе и также в штатном режиме работают все районные, квартальные котельные и Одесская ТЭЦ.
Братчук сообщил, что восемь ракет были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны в Одесской области. Было попадание в энергетическую инфраструктуру региона.
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«В результате чего без электроснабжения и водоснабжения остались город Одесса и подавляющая часть территориальных громад Одесского региона», – добавил Братчук.
Дополнение
Ранее Братчук сообщал, что в Одессе в течение дня планируют вернуть воду и свет.
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что на восстановление энергосистемы Украины после новых ударов нужно до двух дней.