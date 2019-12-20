Перемога українця над Федерером увійшла до числа найбільших сенсацій десятиріччя Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Перемога українського тенісиста Сергія Стаховського над швейцарцем Роджером Федерером увійшла до числа найбільших сенсацій за підсумками десятиріччя на Вімблдоні. Про це повідомляє YouTube-канал турніру, передає УНН.
У 2013 році в рамках другого кола основної сітки змагань киянин сенсаційно у чотирьох сетах впорався з Федерером – 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5, 7:6 (5).
Примітно, що на той момент Стаховський, який займав у рейтингу ATP 116-й рядок, вперше в кар'єрі обіграв представника топ-5 з АТР.
Крім фіаско Федерера, який є 8-кратним чемпіоном Вімблдону, до числа найбільших сенсацій турніру також увійшли поразки Рафаеля Надаля, Серени Вільямс, Марії Шарапової, Новака Джоковича та Венус Вільямс.
Додамо, наразі 33-річний Стаховський утримує звання першої ракетки України і займає 150 місце в світовій генерації.