Графіки відключень світла після нічної атаки рф почнуть діяти раніше, з 14 години - Укренерго
Київ • УНН
За даними державної енергетичної компанії "Укренерго", через нічну атаку росії відключення електроенергії в Україні почнуться раніше, о 14:00 22 червня.
Після нічної атаки військ рф в Україні графіки відключень електроенергії почнуть діяти раніше - з 14 години, повідомили у суботу в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"22 червня обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00", - ідеться у повідомленні.
Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти.
Нічний удар рф по енергетиці: серед атакованих - газовий об'єкт, розширення графіків відключень наразі не планується22.06.24, 10:19 • 74351 перегляд