Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго 37 минут назад • 8856 просмотра

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго 52 минуты назад • 11610 просмотра

Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется 2 часа назад • 17056 просмотра

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