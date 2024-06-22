Киев • УНН
По данным государственной энергетической компании "Укрэнерго", из-за ночной атаки россии отключения электроэнергии в Украине начнутся раньше, в 14:00 22 июня.
После ночной атаки войск рф в Украине графики отключений электроэнергии начнут действовать раньше - с 14 часов, сообщили в субботу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"22 июня ограничения начнут действовать раньше. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
Причина - последствия массированных атак врага на энергообъекты.
Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется22 июня 2024, 07:19 • 16930 просмотров