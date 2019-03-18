Пентагон спростував інформацію ЗМІ про плани залишити тисячу американських військових в Сирії

“Сьогодні в одній великій американській газеті було сказано, що військові США розробляють план по збереженню в Сирії майже тисячі військовослужбовців. Це невірно. В план, про який було оголошено в лютому, не було внесено жодних змін, ми продовжуємо виконувати вказівки президента про виведення військ з Сирії”, — йдеться в заяві, поширеній прес-службою Пентагону.

Данфорд також підкреслив, що США і Туреччина продовжують продуктивні переговори для вирішення проблем в сфері безпеки на сирійсько-турецькому кордоні.

У неділю The Wall Street Journal повідомила, що міністерство оборони США розробляє план по збереженню в Сирії військового контингенту чисельністю в приблизно 1 тис. чоловік. За її даними, адміністрація президента США Дональда Трампа може піти на такий крок через тривалі переговори з Туреччиною, союзниками в Європі та підтримуваними американською стороною курдськими формуваннями по створенню безпечної зони на північному сході Сирії.

У Сирії до теперішнього часу перебували близько 2,2 — 2,5 тис. американських військовослужбовців.

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Як повідомляв УНН, Трамп оголосив 19 грудня про рішення відкликати американські сили, і передбачалося, що США виведуть війська протягом 60-100 днів. Глава Центрального командування Збройних сил США генерал Джозеф Вотел 10 лютого повідомив, що висновок американського військового контингенту з Сирії може початися протягом декількох тижнів, однак вирішальним фактором буде оперативна обстановка на місці. Згодом вищі чини Пентагону, згідно з публікаціями в американській пресі, фактично умовили Трампа в значній мірі переглянути попереднє рішення і залишити в Сирії частина сил США.

Як пояснили в кінці лютого посадові особи адміністрації США високого рангу, Вашингтон має намір залишити в цілому 400 своїх військовослужбовців на двох базах (по 200 на кожного): у створеній США в односторонньому порядку зоні безпеки Ет-Танф поблизу йорданського кордону, а також на північному-сході Сирії.

Як інформував УНН, протягом 8 років війни у Сирії загинули понад 370 тис. людей, з яких майже третина — мирні мешканці.