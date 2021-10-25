Пенсіонерка на смерть розбилася, випавши з вікна столичної COVID-лікарні

Зубрєва підтвердила, що 24 жовтня з вікна другого поверху лікарні випала 60-річна жінка.

Цитата:

"Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство – ред.) ККУ з приміткою "самогубство", - сказала Зубрєва.

Доповнення

Це не єдиний подібний випадок. Весною цього року з шостого поверху вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, вистрибнула жінка. Вона загинула на місці.

Минулого року двоє чоловіків вчинили самогубство, вистрибнувши з вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19.