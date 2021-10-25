Пенсіонерка на смерть розбилася, випавши з вікна столичної COVID-лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З другого поверху вікна Київської міської клінічної лікарні №9, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, випала 60-річна жінка. Вона загинула на місці. Про це журналісту УНН повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
Зубрєва підтвердила, що 24 жовтня з вікна другого поверху лікарні випала 60-річна жінка.
Цитата:
"Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство – ред.) ККУ з приміткою "самогубство", - сказала Зубрєва.
Доповнення
Це не єдиний подібний випадок. Весною цього року з шостого поверху вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, вистрибнула жінка. Вона загинула на місці.
Минулого року двоє чоловіків вчинили самогубство, вистрибнувши з вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19.