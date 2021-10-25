Пенсионерка насмерть разбилась, выпав из окна столичной COVID-больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Со второго этажа окна Киевской городской клинической больницы №9, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпала 60-летняя женщина. Она погибла на месте. Об этом журналисту УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
Зубрева подтвердила, что 24 октября из окна второго этажа больницы выпала 60-летняя женщина.
Цитата:
"Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) УКУ с пометкой "самоубийство", - сказала Зубрева.
Дополнение
Это не единственный подобный случай. Весной этого года с шестого этажа окна Киевской больницы № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпрыгнула женщина. Она погибла на месте.
В прошлом году двое мужчин совершили самоубийство, выпрыгнув из окна Киевской больницы № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19.