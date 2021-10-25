Пенсионерка насмерть разбилась, выпав из окна столичной COVID-больницы

Зубрева подтвердила, что 24 октября из окна второго этажа больницы выпала 60-летняя женщина.

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"Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) УКУ с пометкой "самоубийство", - сказала Зубрева.

Дополнение

Это не единственный подобный случай. Весной этого года с шестого этажа окна Киевской больницы № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпрыгнула женщина. Она погибла на месте.

В прошлом году двое мужчин совершили самоубийство, выпрыгнув из окна Киевской больницы № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19.