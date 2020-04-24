Павелко налаштований на співпрацю з новим очільником УПЛ

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Глава УАФ Андрій Павелко прокоментував майбутні вибори президента УПЛ. Функціонер вірить, що в чесній і відкритій боротьбі Лігу очолить гідний кандидат, передає УНН.

"Звернення кандидата з тим, щоб продовжити терміни заявки у зв'язку з перенесенням виборів - демократичний крок. Думаю, в такому випадку, ніхто не зможе сказати, що самі вибори були недемократичними, невідкритими або кулуарними.

Я хотів би, щоб вибори були максимально відкритими. Якщо буде кілька кандидатів, хочеться, щоб вони змагалися в баченні розвитку футболу, а не в якихось брудних технологіях. Це хороша можливість для клубів вибрати гідного керівника, який буде представляти їх інтереси.

Сподіваюся, нарешті, Українська Прем'єр-Ліга зможе виконати свою головну функцію. Вона створювалася для того, щоб у клубів був свій представник, свої можливості для просування комерційних і маркетингових інтересів, щоб клуби почали заробляти", - сказав він.

Павелко додав, що УАФ готова буде підтримувати будь-яке рішення клубів, їх ідеї, щодо виборів в УПЛ.

"Ми готові зробити все, щоб ці вибори стали ефективними для самої суті і філософії Ліги", - резюмував Павелко.

Нагадаємо, що на пост президента УПЛ офіційно зареєстрований кандидат Олександр Шевченко.

Пізніше ФК "Карпати" висунув кандидатом на пост президента Української Прем'єр-ліги Олега Смалійчука.

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