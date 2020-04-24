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Павелко настроен на сотрудничество с новым главой УПЛ

Павелко настроен на сотрудничество с новым главой УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал грядущие выборы президента УПЛ. Функционер верит, что в честной и открытой борьбе Лигу возглавит достойный кандидат, передает УНН.

"Обращение кандидата с тем, чтобы продлить сроки заявки в связи с переносом выборов - демократичный шаг. Думаю, в таком случае, никто не сможет сказать, что сами выборы были недемократичными, неоткрытыми или кулуарными.

Я хотел бы, чтобы выборы были максимально открытыми. Если будет несколько кандидатов, хочется, чтобы они соревновались в видении развития футбола, а не в каких-то грязных технологиях. Это хорошая возможность для клубов выбрать достойного руководителя, который будет представлять их интересы.

Надеюсь, наконец-то, Украинская Премьер-Лига сможет выполнить свою главную функцию. Она создавалась для того, чтобы у клубов был свой представитель, свои возможности для продвижения коммерческих и маркетинговых интересов, чтобы клубы начали зарабатывать", - сказал он.

Павелко добавил, что УАФ готово будет поддерживать любое решение клубов, их идеи, по выборам в УПЛ.

"Мы готовы сделать все, чтобы эти выборы стали эффективными для самой сути и философии Лиги", - резюмировал Павелко.

Напомним, что на пост президента УПЛ официально зарегистрирован кандидат Александр Шевченко.

Позже ФК "Карпаты" выдвинул кандидатом на пост президента Украинской Премьер-лиги Олега Смалийчука.

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