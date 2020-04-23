Український клуб висунув кандидата на пост президента УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. ФК "Карпати" висунули Олега Смалійчука кандидатом на посаду президента Української Прем'єр-ліги, передає УНН з посиланням на сайт "зелено-білих".
“Користуючись правом клубу-учасника Української Прем’єр-ліги, одного із засновників організації, футбольний клуб „Карпати“ (Львів) офіційно повідомляє про висунення на посаду президента УПЛ Смалійчука Олега Петровича”, — сказано в заяві клубу.
Також йдеться, що офіційного листа з відповідною інформацією було надіслано на адресу Дирекції Прем’єр-ліги.
Нагадаємо, що єдиним кандидатом на пост президента УПЛ був Олександр Шевченко.