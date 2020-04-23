Украинский клуб выдвинул кандидата на пост президента УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. ФК "Карпаты" выдвинули Олега Смалийчука кандидатом на пост президента Украинской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на сайт "зелено-белых".
“Пользуясь правом клуба-участника Украинской Премьер-лиги, одного из основателей организации, футбольный клуб „Карпаты“ (Львов) официально сообщает о выдвижении на пост президента УПЛ Смалийчука Олега Петровича”, — говорится в заявлении клуба.
Также говорится, что официальное письмо с соответствующей информацией высланы на адрес Дирекции Премьер-лиги.
Напомним, что ранее единственным кандидатом на пост президента УПЛ был Александр Шевченко.