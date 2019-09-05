Павелко: Чеферін підтримав ідею УАФ організувати континентальну першість серед Легенд європейського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні, 5 вересня, в Українській асоціації футболу відбулася зустріч із президентом УЄФА Александером Чеферіним. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
За його словами, зустріч пройшла у теплій та дружній атмосфері. Було піднято низку надважливих питань, від яких залежатиме футбольне майбутнє України, пише очільник УАФ.
"Це перспективи проведення в Україні чемпіонату світу з футболу серед збірних U-17 або U-20, матчу за суперкубок УЄФА чи фіналу Ліги Європи, організація одного з найближчих Конгресів УЄФА в Києві, а також проект будівництва першої в історії України бази для національних збірних.
Приємно, що Александер вкотре висловив свою підтримку, вкотре відзначив прекрасний рівень футбольної інфраструктури в нашій країні, ініціативність УАФ й нашу готовність ділитися своїм досвідом та ідеями з іншими асоціаціями", - написав він.
Крім того, Чеферін підтримав пропозицію учасників зустрічі організувати континентальну першість серед Легенд європейського футболу, розповів Павелко.
"За його словами, ця ініціатива стане предметом обговорення в УЄФА найближчим часом", - написав він.
Як писав УНН, Чеферін прибув до Києва вчора, на запрошення президента УАФ. За попередньою інформацією, голова УЄФА планував провести у Києві два дні.