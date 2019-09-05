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Павелко: Чеферин поддержал идею УАФ организовать континентальное первенство среди Легенд европейского футбола

Киев  •  УНН

 • 10469 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня, 5 сентября, в Украинской ассоциации футбола состоялась встреча с президентом УЕФА Александером Чеферином. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.

По его словам, встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Был поднят ряд сверхважных вопросов, от которых будет зависеть футбольное будущее Украины, пишет глава УАФ.

"Это перспективы проведения в Украине чемпионата мира по футболу среди сборных U-17 или U-20 матча за суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы, организация одного из ближайших Конгрессов УЕФА в Киеве, а также проект строительства первой в истории Украины базы для национальных сборных.

Приятно, что Александер в очередной раз выразил свою поддержку, раз отметил прекрасный уровень футбольной инфраструктуры в нашей стране, инициативность УАФ и нашу готовность делиться своим опытом и идеями с другими ассоциациями", - написал он.

Кроме того, Чеферин поддержал предложение участников встречи организовать континентальное первенство среди Легенд европейского футбола, рассказал Павелко.

"По его словам, эта инициатива станет предметом обсуждения в УЕФА ближайшее время", - написал он.

Как писал УНН, Чеферин прибыл в Киев вчера, по приглашению президента УАФ. По предварительной информации, глава УЕФА планировал провести в Киеве два дня.

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