Президент УЄФА вже у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент УЄФА Александер Чеферін вже прибув в Україну. В аеропорту його зустрічали президент Української асоціацїї футболу (УАФ) Андрій Павелко та представники Асоціації, передає УНН із посиланням на допис Павелка у Facebook.
"Радий вітати президента УЄФА і доброго друга Александера Чеферіна в Україні!" - написав функціонер.
Нагадаємо, Чеферін прийняв запрошення відвідати Україну напередодні, під час нещодавніх заходів європейського футбольного союзу, які відбувалися в Монако.
Це вже третій візит Чеферіна до України в статусі президента УЄФА, і матиме він дуже насичений порядок денний.