Президент УЕФА уже в Киеве

"Рад приветствовать президента УЕФА и хорошего друга Александера Чеферина в Украине!" - написал функционер.

Напомним, Чеферин принял приглашение посетить Украину накануне, во время недавних мероприятий европейского футбольного союза, которые происходили в Монако.

Это уже третий визит Чеферина в Украину в статусе президента УЕФА, и у него будет очень насыщенная повестка дня.