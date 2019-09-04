Президент УЕФА уже в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент УЕФА Александр Чеферин уже прибыл в Украину. В аэропорту его встречали президент Украинской асоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко и представители Ассоциации, передает УНН со ссылкой на сообщение Павелко в Facebook.
"Рад приветствовать президента УЕФА и хорошего друга Александера Чеферина в Украине!" - написал функционер.
Напомним, Чеферин принял приглашение посетить Украину накануне, во время недавних мероприятий европейского футбольного союза, которые происходили в Монако.
Это уже третий визит Чеферина в Украину в статусе президента УЕФА, и у него будет очень насыщенная повестка дня.