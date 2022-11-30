Patriot для України: Кулеба закликав Німеччину надати системи ППО після пропозиції Польщі

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"Послання просте: дайте Patriot якнайшвидше, - сказав Кулеба, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті, - тому що це система, яка потрібна Україні для захисту ъъ цивільного населення та критичної інфраструктури".

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"Це не наступальна зброя… Якщо ​​Німеччина готова надати Польщі Patriot, а Польща не має нічого проти передачі цих систем Україні, то я думаю, що рішення для уряду Німеччини є очевидним", - вказав голова МЗС.

"Ми готові прийняти їх; ми готові експлуатувати їх у найбезпечніший та найефективніший спосіб. І ще раз хочу повторити, що це суто оборонна зброя. Ми працюватимемо з урядом Німеччини з цього конкретного питання", - зазначив Кулеба.

Доповнення

Заява Кулеби пролунала після того, як міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив минулого тижня, що Берлін має направити ЗРК Patriot безпосередньо до України, а не до Польщі. У відповідь міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт наголосила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджено всіма державами-членами.

Спочатку Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.