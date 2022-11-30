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Patriot для Украины: Кулеба призвал Германию предоставить системы ПВО после предложения Польши

Patriot для Украины: Кулеба призвал Германию предоставить системы ПВО после предложения Польши

Киев • УНН

 • 837067 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду попросил Германию как можно быстрее предоставить Украине системы ПВО Patriot, сообщает CNN, пишет УНН.

Цитата

"Послание простое: дайте Patriot как можно быстрее, - сказал Кулеба, выступая на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, - потому что это система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры".

Детали

"Это не наступательное оружие… Если Германия готова предоставить Польше Patriot, а Польша не имеет ничего против передачи этих систем Украине, то я думаю, что решение для правительства Германии очевидно", - указал глава МИД.

"Мы готовы принять их; мы готовы эксплуатировать их самым безопасным и эффективным способом. И еще раз хочу повторить, что это сугубо оборонное оружие. Мы будем работать с правительством Германии по этому конкретному вопросу", - отметил Кулеба.

Дополнение

Заявление Кулебы прозвучало после того, как министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на прошлой неделе, что Берлин должен направить ЗРК Patriot непосредственно в Украину, а не в Польшу. В ответ министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подчеркнула, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами.

Первоначально Германия предложила Польше помощь в виде поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.

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