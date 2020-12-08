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Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" на тлі пандемії впав на 66%

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" на тлі пандемії впав на 66%

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Бориспіль" (КВР) за одинадцять місяців цього року становить понад 4,8 млн пасажирів та знизився на 66%, у порівнянні з торішніми показниками. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Так, за 11 місяців 2020 року через КВР подорожувало 4 834 158 пасажирів, що на 66% менше в порівнянні за аналогічний період 2019 року – 14 206 578 пасажирів.

Також за 11 місяців цього року на 85,4% менше трансферних пасажирів – 448 738. Минулого року за одинадцять місяців їх було 3 077 272.

Зазначається, що в аеропорту "Бориспіль" з січня-листопада цього року було 43 275 рейсів, що на 57,9% менше ніж за аналогічний період минулого року – 102 860 рейсів.

Окрім того, через КВР у листопаді 2020 року подорожувало 303 399 пасажири, що на 73,3% менше ніж минулого року – 1 137 322 пасажири.

Нагадаємо, на тлі поширення коронавірусу навесні цього року авіасполучення обмежувалося. Уряд України відновив внутрішнє авіасполучення в країні ще 5 червня цього року, з 15 червня - міжнародне.

Додамо, в уряді заявляли, що не планують зупиняти транспорт, у тому числі й внутрішні перельоти, у разі локдауну - жорсткого карантину через коронавірус. Так, міністр інфраструктури Владислав Криклій запевняв, що не планується обмежувати будь-який транспорт, і міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати не будуть, що стосується міжнародного авіасполучення, то варто брати до уваги ситуацію в іншій країні. Голова МОЗ Максим Степанов також не бачить необхідності зупиняти транспорт при локдауні.

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