Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" на фоне пандемии упал на 66%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" (КВР) за одиннадцать месяцев этого года составляет более 4,8 млн пассажиров и снизился на 66% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Борисполь".
Так, за 11 месяцев 2020 года через КВР путешествовало 4 834 158 пассажиров, что на 66% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 14 206 578 пассажиров.
Также за 11 месяцев этого года на 85,4% меньше трансферных пассажиров - 448 738. В прошлом году за одиннадцать месяцев их было 30 77 272.
Отмечается, что в аэропорту "Борисполь" за январь-ноябрь этого года было 43 275 рейсов, что на 57,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 102 860 рейсов.
Кроме того, через КВР в ноябре 2020 года путешествовало 303 399 пассажира, что на 73,3% меньше, чем в прошлом году - 1 137 322 пассажира.
Напомним, на фоне распространения коронавируса весной этого года авиасообщение ограничивалось. Правительство Украины восстановило внутреннее авиасообщение в стране еще 5 июня этого года, с 15 июня - международное.
Добавим, в правительстве заявляли, что не планируют останавливать транспорт, в том числе и внутренние перелеты, в случае локдауна - жесткого карантина из-за коронавируса. Так, министр инфраструктуры Владислав Криклий уверял, что не планируется ограничивать какой-либо транспорт, и городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране. Глава Минздрава Максим Степанов также не видит необходимости останавливать транспорт при локдауне.