Пасажир допоміг екстрено посадити Boeing 757 в Португалії

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Пілот британської авіакомпанії Jet2 відчув себе погано під час перельоту, після чого негайно посадити літак другому пілотові допоміг льотчик, який знаходився на борту в якості пасажира. Про цю історію, що сталася в понеділок на борту Boeing 757, що летів з Манчестера в Фуншал, головне місто острова Мадейра, повідомила газета Daily Mail, інформує УНН.