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Пасажир допоміг екстрено посадити Boeing 757 в Португалії

Пасажир допоміг екстрено посадити Boeing 757 в Португалії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Пілот британської авіакомпанії Jet2 відчув себе погано під час перельоту, після чого негайно посадити літак другому пілотові допоміг льотчик, який знаходився на борту в якості пасажира. Про цю історію, що сталася в понеділок на борту Boeing 757, що летів з Манчестера в Фуншал, головне місто острова Мадейра, повідомила газета Daily Mail, інформує УНН

З посиланням на пасажирів рейсу, видання інформувало, що інцидент стався вранці приблизно на півдорозі до місця призначення.

“Було зроблено оголошення, що в кабіні пілота стався інцидент, після чого інший пілот Jet2, який летів у відпустку, піднявся зі свого місця в хвості салону і пройшов в кабіну”, — повідомив газеті банківський службовець Ніколас Бенкс. “Він вийшов з кабіни тільки після приземлення, а той пілот, який спочатку керував літаком, був на візку з кисневою маскою на обличчі”, — додав він після екстреної посадки борту приземлення в місті Порту.

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Схожу історію розповіла і Трейсі Джейн, яка разом з сестрою летіла на португальська курорт. “Обслуговування пасажирів припинилося. Стюардеси з різних кінців салону почали розмовляти один з одним за телефонами внутрішнього зв’язку, так що можна було припустити, що виникла нештатна ситуація”, — повідомила Джейн, помітивши, що незабаром було зроблено оголошення, що літак приземлиться в найближчому аеропорту.

За свідченням пасажирів, пілот, що прийшов на допомогу командиру корабля, який відчув себе погано, працював в тій же авіакомпанії. Кількість людей, що знаходилися на борту, не називається, проте Boeing 757, уточнює газета, може максимально вміщати 235 пасажирів.

Прес-секретар бюджетного авіаперевізника підтвердив, що на борту стався інцидент, проте не став приводити подробиць. Він також пообіцяв, що всі пасажири будуть “якомога швидше” доставлені до місця призначення іншим літаком.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи під час зйомок сюжету у США — загинула телеведуча.

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