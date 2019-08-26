Пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии

Со ссылкой на пассажиров рейса, издание информировало, что инцидент произошел утром примерно на полпути к месту назначения.

“Было сделано объявление, что в кабине пилота произошел инцидент, после чего другой пилот Jet2, летевший в отпуск, поднялся со своего места в хвосте салона и прошел в кабину”, — сообщил газете банковский служащий Николас Бэнкс. “Он вышел из кабины только после приземления, а тот пилот, который сначала управлял самолетом, был на коляске с кислородной маской на лице”, — добавил он после экстренной посадки борта приземления в городе Порту.

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Похожую историю рассказала и Трейси Джейн, которая вместе с сестрой летела на португальский курорт. “Обслуживание пассажиров прекратилось. Стюардессы из разных концов салона начали разговаривать друг с другом по телефону внутренней связи, так что можно было предположить, что возникла нештатная ситуация”, — сообщила Джейн, заметив, что вскоре было сделано объявление, что самолет приземлится в ближайшем аэропорту.

По свидетельству пассажиров, пилот, пришедший на помощь командиру корабля, который почувствовал себя плохо, работал в той же авиакомпании. Количество людей, находившихся на борту, не называется, однако Boeing 757, уточняет газета, может максимально вместить 235 пассажиров.

Пресс-секретарь бюджетного авиаперевозчика подтвердил, что на борту произошел инцидент, однако не стал приводить подробностей. Он также пообещал, что все пассажиры будут “как можно быстрее” доставлены к месту назначения другим самолетом.

Напомним, в результате авиакатастрофы во время съемок сюжета в США — погибла телеведущая.