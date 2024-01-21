Партизани зафіксували перекидання техніки рф через залізницю в Євпаторії

Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання ворожої техніки через залізницю в тимчасово окупованій Євпаторії, передає УНН.

Наші агенти провели розвідку перевантаження різної техніки вс рф на залізниці в Євпаторії. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ. БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої та пошкодженої техніки (БТР, БМП, БМД, танків та ін.), зокрема й з-під вогню противника, а БРЕМ-1 призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування і теж евакуації армійської автомобільної техніки - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, росія все частіше почала перекидати танки старих поколінь у поганому стані та різної техніки для ремонту.

Раніше УНН повідомляв, що росіяни перекинули два носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Криму.