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Партизани зафіксували перекидання техніки рф через залізницю в Євпаторії

Партизани зафіксували перекидання техніки рф через залізницю в Євпаторії

Київ • УНН

 • 35315 перегляди

Партизани в тимчасово окупованій Євпаторії зафіксували перекидання різної російської військової техніки, в тому числі танків. Серед техніки також є ремонтні та евакуаційні машини.

Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання ворожої  техніки через залізницю в тимчасово окупованій Євпаторії, передає УНН.

Наші агенти провели розвідку перевантаження різної техніки вс рф на залізниці в Євпаторії. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж  БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ. БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої та пошкодженої техніки (БТР, БМП, БМД, танків та ін.), зокрема й з-під вогню противника, а БРЕМ-1 призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування і теж евакуації армійської автомобільної техніки

- йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, росія все частіше почала перекидати танки старих поколінь у поганому стані та різної техніки для ремонту.

Раніше УНН повідомляв, що росіяни перекинули два носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Криму. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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