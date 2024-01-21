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Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории

Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 17:53  •  7114 просмотра

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Партизаны во временно оккупированной Евпатории зафиксировали переброску различной российской военной техники, в том числе танков. Среди техники также есть ремонтные и эвакуационные машины.

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску вражеской техники через железную дорогу во временно оккупированной Евпатории, передает УНН.

Наши агенты провели разведку перегрузки различной техники вс рф на железной дороге в Евпатории. В частности, была зафиксирована переброска десятка танков Т-62 и столько же  БРЭМ-1 с РЭМ-КЛ. БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника, а БРЭМ-1 предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и тоже эвакуации армейской автомобильной техники

- говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, россия все чаще начала перебрасывать танки старых поколений в плохом состоянии и различную технику для ремонта.

Ранее УНН сообщал, что россияне перебросили два носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированный Крым. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Партизани зафіксували перекидання техніки рф через залізницю в Євпаторії
Guerrillas record transfer of Russian equipment across the railroad in Yevpatoriya
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Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории

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