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Партія Труханова заявляє про політичний тиск з боку НАБУ та САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Рада партії “Довіряй справам” мера Одеси Геннадія Труханова заявила про спроби дискредитації з боку НАБУ і САП і “репресій по відношенню до керівництва”. Заява опублікована у Facebook, передає УНН.

Партія Труханова заявляє про політичний тиск з боку НАБУ та САП

У заяві, зокрема, зазначається, що причиною репресій з боку НАБУ є “зростання популярності та представництва партії в органах управління в Одеській області”. Підкреслюється, що новий етап переслідування стартував 6 жовтня, коли Труханову і його соратникам були підписані прокурорські підозри.

У партії впевнені, що надані суду “докази” у цій справі свідчать про його політичний, тобто замовний, характер.

“Вони не містять жодного (!) доказу порушення закону головою Ради партії та його лідером. Є тільки упереджене, непрофесійне і одностороннє тлумачення Земельного кодексу і закону Про місцеве самоврядування”, — сказано в заяві.

Особливий акцент у заяві партії поставлено на неправдивій тезі прокурорів про те"що Партія нібито куплена одним з одеських бізнесменів". Крім того, в партії Труханова назвали необґрунтованими величезні суми застав, що призначаються судом в розпал COVID-19 і на старті опалювального сезону.

" Нашою відповіддю буде активний і публічний захист честі і гідності не тільки партії “Довіряй справам” та її керівників, а й усієї Одеси! Ми як політична сила, якою одесити вже тричі поспіль делегували право представляти їхні інтереси, докладемо всіх зусиль, щоб Одеса відстояла своє право на життя перед обличчям другої хвилі пандемії і успішно пережила зимовий період! Ми доб’ємося, щоб спроби репресій щодо партії отримали гідну оцінку", — йдеться в заяві Ради партії.

Контекст

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки товариству обсягом 689 млн грн. Однак, як з’ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт маловідомої фірми.

До теми

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, у свою чергу, називали спонсором Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углава, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

Причетність Ківана до справи Труханова побічно підтверджують свідчення експрокурора Одеської області в суді. Він заявив, що Ківан пропонував йому хабар у розмірі 1 млн доларів за підписання підозри Труханову.

До слова

ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ звинувачувало у збитках держави.

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