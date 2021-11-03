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Партия Труханова заявляет о политическом давлении со стороны НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 14678 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Совет партии “Доверяй делам” мэра Одессы Геннадия Труханова заявил о попытках дискредитации со стороны НАБУ и САП и “репрессий по отношению к руководству”. Заявление опубликовано в Facebook, передает УНН.

Партия Труханова заявляет о политическом давлении со стороны НАБУ и САП

В заявлении, в частности, отмечается, что причиной репрессий со стороны НАБУ является “рост популярности и представительства партии в органах управления в Одесской области”. Подчеркивается, что новый этап преследования стартовал 6 октября, когда Труханову и его соратникам были подписаны прокурорские подозрения.

В партии уверены, что предоставленные суду “доказательства” по этому делу свидетельствуют о его политическом, то есть заказном, характере.

“Они не содержат ни одного (!) доказательства нарушения закона председателем Совета партии и его лидером. Есть только предвзятое, непрофессиональное и одностороннее толкование Земельного кодекса и Закона о местном самоуправлении”, — сказано в заявлении.

Особый акцент в заявлении партии поставлен на ложном тезисе прокуроров о том, “что партия якобы куплена одним из одесских бизнесменов”. Кроме того, в партии Труханова назвали необоснованными огромные суммы залогов, назначаемых судом в разгар COVID-19 и на старте отопительного сезона.

“Нашим ответом будет активная и публичная защита чести и достоинства не только партии „Доверяй делам“ и её руководителей, но и всей Одессы! Мы как политическая сила, которой одесситы уже трижды подряд делегировали право представлять их интересы, приложим все усилия, чтобы Одесса отстояла своё право на жизнь перед лицом второй волны пандемии и успешно пережила зимний период! Мы добьёмся, чтобы попытки репрессий в отношении партии получили достойную оценку”, — говорится в заявлении совета партии.

Контекст

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу объемом 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт малоизвестной фирмы.

К теме

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углава, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

Причастность Кивана к делу Труханова косвенно подтверждают показания экс-прокурора Одесской области в суде. Он заявил, что Киван предлагал ему взятку в размере 1 млн долларов за подписание подозрения Труханову.

К слову

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого НАБУ обвиняло в убытках государства.

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