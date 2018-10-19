Партія суперника Болсонару вимагає зняти його з виборів через незаконну розсилку агітації

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Ліва Партія трудящих Бразилії направила до Вищого виборчого суду (ВІС, аналог виборчкому) позов із вимогою позбавити кандидата на пост президента країни Жаіра Болсонару права претендувати на виборні посади. Як повідомив у четвер інформаційний інтернет-портал UOL, це звернення пов’язане з появою інформації про те, що приватні компанії фінансують масову розсилку інформації, яка дискредитує суперників політика, передає УНН.