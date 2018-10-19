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Партія суперника Болсонару вимагає зняти його з виборів через незаконну розсилку агітації

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Ліва Партія трудящих Бразилії направила до Вищого виборчого суду (ВІС, аналог виборчкому) позов із вимогою позбавити кандидата на пост президента країни Жаіра Болсонару права претендувати на виборні посади. Як повідомив у четвер інформаційний інтернет-портал UOL, це звернення пов’язане з появою інформації про те, що приватні компанії фінансують масову розсилку інформації, яка дискредитує суперників політика, передає УНН.

Представники ПТ вважають, що в зв’язку з порушенням виборчого законодавства Болсонару повинен бути знятий із виборчих перегонів і позбавлений права балотуватися на державні посади протягом найближчих восьми років. У партії також зажадали провести обшуки в офісах компаній, які нібито фінансують поширення інформації, що дискредитує інформації.

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У четвер газета Folha de S.Paulo повідомила, що кілька приватних бразильських компаній сплатили масову розсилку через месенджер WhatsApp повідомлень, які містять негативну інформацію про ліву Партію трудящих та її кандидата на пост президента Фернанду Аддаде. За інформацією видання, в цілому в кампанію по дискредитації політика було вкладено не менше 12 млн реалів (3,2 млн доларів США). Згідно законодавству, дана практика є незаконною. Приватним кампаніям заборонено брати участь у фінансуванні політичної агітації, крім того, вкладені в розсилку повідомлень кошти не були належним чином задекларовані.

Як раніше інформував УНН, 7 жовтня в Бразилії відбулися президентські і парламентські вибори. Згідно з офіційними даними, серед кандидатів на вищий пост найбільшу кількість голосів набрали Болсонару (46,03%) і представник лівої Партії трудящих Фернанду Аддад (29,28%). Оскільки жоден зі цих кандидатів не зміг подолати 50%-ву позначку, 28 жовтня вони зустрінуться у другому турі.

За даними опитування Бразильського інституту вивчення громадської думки та статистики, поширеним у минулий понеділок, Болсонару виграє другий тур виборів президента Бразилії. Згідно з дослідженням, за депутата намір проголосувати 59% виборців. Його суперник Аддад може розраховувати на підтримку 41% співгромадян.

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