Кандидат на пост президента Бразилії Аддад назвав безцінним шанс на участь у другому турі

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Кандидат на пост президента Бразилії від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад подякував в неділю прихильникам, які підтримали його на виборах і дозволили вийти до другого туру голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.