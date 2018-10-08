Кандидат на пост президента Бразилії Аддад назвав безцінним шанс на участь у другому турі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Кандидат на пост президента Бразилії від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад подякував в неділю прихильникам, які підтримали його на виборах і дозволили вийти до другого туру голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Можливість брати участь у другому турі, яку подарував нам бразильський народ, безцінна”, — сказав він на зустрічі з прихильниками, яку транслював в прямому ефірі телеканал Globo. “Але я також вважаю для себе викликом отримані результати. Вони свідчать про ризик, якого зазнає демократія в Бразилії”, — зазначив політик, очевидно, маючи на увазі ультраправі погляди свого суперника Жаіра Болсонару.
Політик також заявив, що має намір боротися за пост президента “за допомогою аргументів, а не зброї”. “Ми хочемо об’єднати всі демократичні сили Бразилії”, — сказав Аддад.
Як повідомляв УНН, проросійські політики перемагають на виборах у Боснії та Герцеговині.