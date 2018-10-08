Проросійські політики перемагають на виборах у Боснії та Герцеговині

“Після обробки 74% бюлетенів я набираю 226 тисяч голосів, пан Вукота Говедаріца набирає 198 тисяч. Таким чином різниця становить 28,5 тисяч, що є недосяжним розривом. Наскільки це недосяжно, я поясню — на старих виборах я програла з різницею в 6 тисяч , а зараз лідирую з різницею в 28,5 тисяч, і існує тренд на зростання розриву”, — заявила Цвіяновіч.

Чинний прем’єр Республіки Сербської нагадала про важку економічну кризу, через яку країна пройшла в останні роки, і пообіцяла продовжувати курс на зміцнення економічного благополуччя громадян.

Таким чином, два представника “Союзу незалежних соціал-демократів” — Мілорад Додік і Желька Цвіяновіч можуть зайняти дві ключових посади — члена Президії БіГ від сербів і президента Республіки Сербської відповідно. Це дозволить республіці продовжити курс на відмову від вступу в НАТО і союз з Росією, якого РС дотримувалася раніше.

Нагадуємо, на виборах у Латвії перемога в руках проросійської партії.