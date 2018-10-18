ЗМІ: Лікарі дозволили фавориту президентських виборів у Бразилії брати участь у теледебатах

Як повідомив у четвер лікуючий лікар політика Антоніу Луїс Маседу, Жаір Болсонару зможе приїхати у телестудію, якщо захоче зробити це.

“Це залежить від нього”, — цитує Маседу на своєму сайті газета.

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Болсонару був важко поранений ножем 6 вересня під час зустрічі з виборцями у місті Жуіз-ді-Фора на південному сході країни. На місці інциденту поліція затримала 40-річного Адель Біспо ді Олівейру, який зізнався в злочині. Він заявив, що вчинити замах його спонукали особисті мотиви, яких поліція не зрозуміє, та періодично говорив, що це було зроблено “за наказом Бога”. Захист підозрюваного домагається того, щоб його визнали неосудним і помістили до психіатричної клініки.

Болсонару провів більше трьох тижнів у лікарні та переніс дві операції. Дотепер лікарі забороняли йому брати участь у теледебатах та агітаційних заходах за станом здоров’я. Однак у четвер, після чергового огляду, вони прийшли до висновку, що стан політика покращився. “При цьому йому все ще потрібні дієта та фізіотерапія”, — зазначалося в медичному висновку.

Як раніше інформував УНН, 7 жовтня в Бразилії відбулися президентські і парламентські вибори. Згідно з офіційними даними, серед кандидатів на вищий пост найбільшу кількість голосів набрали Болсонару (46,03%) і представник лівої Партії трудящих Фернанду Аддад (29,28%). Оскільки жоден зі цих кандидатів не зміг подолати 50%-ву позначку, 28 жовтня вони зустрінуться у другому турі.

За даними опитування Бразильського інституту вивчення громадської думки та статистики, поширеним у минулий понеділок, Болсонару виграє другий тур виборів президента Бразилії. Згідно з дослідженням, за депутата намір проголосувати 59% виборців. Його суперник Аддад може розраховувати на підтримку 41% співгромадян.