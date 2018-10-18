СМИ: Врачи разрешили фавориту президентских выборов в Бразилии участвовать в теледебатах

Как сообщил в четверг лечащий врач политика Антониу Луис Маседу, Жаир Болсонару сможет приехать в телестудию, если захочет сделать это.

“Это зависит от него”, — цитирует Маседу на своем сайте газета.

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Болсонару был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано “по приказу Бога” . Защита подозреваемого добивается того, чтобы его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику.

Болсонару провел более трех недель в больнице и перенес две операции. До сих пор врачи запрещали ему участвовать в теледебатах и агитационных мероприятиях по состоянию здоровья. Однако в четверг, после очередного осмотра, они пришли к выводу, что состояние политика улучшилось. “При этом ему все еще требуются диета и физиотерапия”, — отмечалось в медицинском заключении.

Как ранее информировал УНН, 7 октября в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50%-ную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, распространенным в минувший понедельник, Болсонару выиграет второй тур выборов президента Бразилии. Согласно исследованию, за депутата намерены проголосовать 59% избирателей. Его соперник Аддад может рассчитывать на поддержку 41% граждан.