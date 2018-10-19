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Партия соперника Болсонару требует снять его с выборов из-за незаконной рассылки агитации

Партия соперника Болсонару требует снять его с выборов из-за незаконной рассылки агитации

Киев  •  УНН

 • 7735 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Левая Партия трудящихся Бразилии направила в Высший избирательный суд (ВИС, аналог избиркома) иск с требованием лишить кандидата на пост президента страны Жаира Болсонару права претендовать на выборные должности. Как сообщил в четверг информационный интернет-портал UOL, это обращение связано с появлением информации о том, что частные компании финансируют массовую рассылку информации, дискредитирующей соперников политика, передает УНН.

Представители ПТ считают, что в связи с нарушением выборного законодательства Болсонару должен быть снят с избирательной гонки и лишен права баллотироваться на государственные должности в течение ближайших восьми лет. В партии также потребовали провести обыски в офисах компаний, которые якобы финансируют распространение дискредитирующей информации.

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В четверг газета Folha de S.Paulo сообщила, что несколько частных бразильских компаний оплатили массовую рассылку через мессенджер WhatsApp сообщений, которые содержат негативную информацию о левой Партии трудящихся (ПТ) и ее кандидате на пост президента Фернанду Аддаде. По информации издания, в общей сложности в кампанию по дискредитации политика было вложено не менее 12 млн реалов (3,2 млн долларов США). Согласно законодательству, данная практика является незаконной. Частным кампаниям запрещено участвовать в финансировании политической агитации, кроме того, вложенные в рассылку сообщений средства не были должным образом задекларированы.

Как ранее информировал УНН, 7 октября в Бразилии прошли президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее количество голосов набрали Болсонару (46,03%) и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (29,28%). Поскольку ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50%-ную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

По данным опроса бразильского института изучения общественного мнения и статистики, распространенным в минувший понедельник, Болсонару выиграет второй тур выборов президента Бразилии. Согласно исследованию, за депутата намерены проголосовать 59% избирателей. Его соперник Аддад может рассчитывать на поддержку 41% граждан.

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