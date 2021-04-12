Парламенту необхідно зосередити роботу на законопроектах із підтримки лікарів – експерт

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Народні депутати повинні зараз зосередити увагу на ухваленні відповідних законодавчих пакетах, які забезпечать ефективну роботу лікарям, а не вдаватися до неконструктивної критики. Таку думку в коментарі УНН висловив політтехнолог Олександр Курбан.

Цитата:

"Депутатам потрібно звернути увагу на те, щоб вони ухвалювали у Раді відповідні пакети документів, які забезпечують роботу нашим лікарям. Бо той закон, який вони прийняли зі страхування життя медичних працівників, не працює, жоден медичний працівник чи його родина, у яких вмер в наслідок роботи з ковідом, не отримали цих страхових відрахувань. Їм немає на що й на кого кивати, хай займаються своїми справами та відповідним чином виконують свої обов’язки, бо дуже багато галасу і багато намагань на цьому заробити політичні дивіденди на критиці охорони здоров’я з боку наших депутатів", - зазначив Курбан.

Деталі

Політтехнолог зауважує, що в цивілізованому суспільстві місце для конструктивної критики завжди є, але не для спекуляцій і маніпуляцій у складний для країни час.

"Місце для критики завжди є. Але критика системи охорони здоров'я повинна бути конструктивною та фаховою. На жаль, у нас в Парламенті дуже багато людей, які вважають собі експертами у медичній сфері, починаючи розводити критику, починають необґрунтовані претензії пред’являти", - наголосив він.

Курбан впевнений, що фахова критика повинна йти з боку професіоналів у галузі.

"Це мають бути представники якихось громадських об’єднань, які працюють у цьому напрямку, незалежні експерти фармакологічної галузі, медичної галузі, які в процесі, які знають недоліки і які будуть звертати увагу фахово на ці недоліки", - підкреслив політтехнолог.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Олексій Устенко зазначив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов виконав дуже велику роботу, враховуючи, що йому дісталася зруйнована медична система, як старий "запорожець" з розкраденими деталями, на якому потрібно подолати важку і небезпечну дорогу з пандемією COVID-19. 

Довідково

Міністр охорони здоров'я Степанов повідомив, що Україна під час третьої хвилі COVID-19 за рівнем смертності на 1 млн населення знаходиться на 34 місці, а за рівнем захворюваності на 36 місці у Європі. 

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3 500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їх кількість становила всього лише 3 500 штук).

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