Парламент должен сосредоточить работу на законопроектах по поддержке врачей - эксперт

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Народные депутаты должны сейчас сосредоточиться на принятии соответствующих законодательных пакетах, которые обеспечат эффективную работу врачам, а не прибегать к неконструктивной критике. Такое мнение в комментарии УНН высказал политтехнолог Александр Курбан.

Цитата:

"Депутатам нужно обратить внимание на то, чтобы они принимали в Раде соответствующие пакеты документов, которые обеспечивают работу нашим врачам. Потому что закон, который они приняли по страхованию жизни медицинских работников, не работает, ни один медицинский работник или его семья, у которых умер в следствие работы с ковидом, не получили этих страховых отчислений. Им не на что и на кого кивать, пусть занимаются своими делами и соответствующим образом выполняют свои обязанности, потому что очень много шума и много попыток на этом заработать политические дивиденды на критике охраны здоровья я со стороны наших депутатов", - отметил Курбан.

Детали

Политтехнолог отмечает, что в цивилизованном обществе место для конструктивной критики всегда есть, но не для спекуляций и манипуляций в сложное для страны время.

"Место для критики всегда есть. Но критика системы здравоохранения должна быть конструктивной и профессиональной. К сожалению, у нас в парламенте очень много людей, которые считают себя экспертами в медицинской сфере, начиная разводить критику, начинают необоснованные претензии предъявлять" , - подчеркнул он.

Курбан уверен, что профессиональная критика должна идти со стороны профессионалов в области.

"Это должны быть представители каких-то общественных объединений, работающих в этом направлении, независимые эксперты фармакологической отрасли, медицинской отрасли, в процессе, которые знают недостатки и которые будут обращать внимание профессионально на эти недостатки", - подчеркнул политтехнолог.

Дополнение

Напомним, народный депутат Алексей Устенко отметил , что министр здравоохранения Максим Степанов проделал очень большую работу, учитывая, что ему досталась разрушенная медицинская система, как старый "запорожец" с разворованными деталями, на котором нужно преодолеть тяжелую и опасную дорогу с пандемией COVID 19.

Справка

Министр здравоохранения Степанов сообщил, что Украина во время третьей волны COVID-19 по уровню смертности на 1 млн населения находится на 34 месте, а по уровню заболеваемости на 36 месте в Европе.

По информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего лишь 3500 штук).

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