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Степанову дістався старий "запорожець": народний депутат про стан системи охорони здоров'я

Степанову дістався старий "запорожець": народний депутат про стан системи охорони здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виконав дуже велику роботу, враховуючи, що йому дісталася зруйнована медична система, як старий "запорожець" з розкраденими деталями, на якому потрібно подолати важку і небезпечну дорогу з пандемією COVID-19. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат Олексій Устенко.

Цитата

"Я приведу таку аналогію: боротьба з COVID-19 - це дорога дуже складна і з величезною кількістю ям. На ній ламалися "мерседеси" і "лендровери": сипалася німецька система охорони здоров'я, французька, англійська, а це центри медичного туризму. А у нас на вихідній позиції був старенький "Запорожець", який 30 років ніхто не заводив, а капітальний ремонт мотора йому потрібен був ще в 1991 році - ось система, яка дісталася Степанову. І хтось ще з цього "запорожця" частково порозтягав деталі. Тому я вважаю, що Степанов в цьому плані молодець, він зробив велику роботу", - розповів Устенко.

Деталі

Народний депутат зазначив, що в умовах системи охорони здоров'я, які отримав зі старту роботи міністр Степанов, було зроблено максимум з можливого.

"По суті Степанов взяв зовсім неробочу медичну систему в умовах дефіциту бюджету, кризи і відсутності санепідемслужби як такої, і з урахуванням того, що всі наші вакцини ми перестали виробляти ще з моменту отримання нашої незалежності. І країна була абсолютно не готова ні до яких біологічних загроз. І Степанов зробив максимум, критика тут недоречна", - підсумував Устенко.

Доповнення

Міністр Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. До того ж раніше він повідомляв, що Україна очікує поставки ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на даний момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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