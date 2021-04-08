Степанову достался старый “запорожец”: народный депутат про состояние системы здравоохранения

Цитата

“Я приведу такую аналогию: борьба с COVID-19 — эта дорога очень сложна и с огромным количеством ям. На ней ломались „мерседесы“ и „лендроверы“: сыпалась немецкая система здравоохранения, французская, английская, а это центры медицинского туризма. А у нас на исходной позиции был старенький „запорожец“, который 30 лет никто не заводил, а капитальный ремонт мотора ему нужен был еще в 1991 году — вот система, которая досталась Степанову. И кто-то еще с этого „запорожца“ частично порастаскивал детали. Поэтому я считаю, что Степанов в этом плане молодец, он сделал большую работу”, — рассказал Устенко.

Детали

Народный депутат отметил, что в условиях системы здравоохранения, которые получил со старта работы министр Степанов, было сделано максимум из возможного.

“По сути Степанов взял абсолютно не рабочую медицинскую систему в условиях дефицита бюджет, кризиса и отсутствия санэпидемслужбы как таковой, и с учетом того, что все наши вакцины мы перестали производить еще с момента получения нашей независимости. И страна была абсолютно не готова ни к каким биологическим угрозам. И Степанов сделал максимум, критика тут неуместна”, — подытожил Устенко.

Дополнение

Министр Степанов рассказал, что первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставки еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.