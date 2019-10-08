Парламентський комітет завтра розгляне проект закону про столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Проект закону про Київ - столицю України готуватимуть до розгляду в другому читанні на профільному комітеті 9 жовтня. Про це йдеться в порядку денному засідання комітету, передає УНН.
Розгляд питання про робочу групу з опрацювання та підготовки до другого читання законопроекту “Про місто Київ — столицю України” № 2143-3 стоїть шостим у порядку денному засідання профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Нагадаємо, за основу вищезазначений законопроект про столицю авторства Олександра Ткаченка, раніше підтриманий профільним комітетом, Рада проголосувала 3 жовтня.
Законопроект № 2143-3 передбачає створення Київського магістрату на чолі із міським головою.
Окрім того, проект закону про столицю не узгоджуватимуть у Венеціанській комісії, оскільки цей документ не потребує такого узгодження.