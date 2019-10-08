Парламентский комитет завтра рассмотрит проект закона о столице
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Проект закона о Киеве - столице Украины будут готовить к рассмотрению во втором чтении на профильном комитете 9 октября. Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, передает УНН.
Рассмотрение вопроса о рабочей группе по разработке и подготовке ко второму чтению законопроекта "О Киеве - столице Украины" № 2143-3 стоит шестым в повестке дня заседания профильного комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Напомним, за основу вышеупомянутый законопроект о столице авторства Александра Ткаченко, ранее был поддержан профильным комитетом, Рада проголосовала 3 октября.
Законопроект № 2143-3 предусматривает создание Киевского магистрата во главе с городским головой.
Кроме того, проект закона о столице не будут согласовывать в Венецианской комиссии, поскольку этот документ не требует такого согласования.