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Парламентский комитет завтра рассмотрит проект закона о столице

Киев • УНН

 • 16143 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Проект закона о Киеве - столице Украины будут готовить к рассмотрению во втором чтении на профильном комитете 9 октября. Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, передает УНН.

Парламентский комитет завтра рассмотрит проект закона о столице

Рассмотрение вопроса о рабочей группе по разработке и подготовке ко второму чтению законопроекта "О Киеве - столице Украины" № 2143-3 стоит шестым в повестке дня заседания профильного комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, за основу вышеупомянутый законопроект о столице авторства Александра Ткаченко, ранее был поддержан профильным комитетом, Рада проголосовала 3 октября.

Законопроект № 2143-3 предусматривает создание Киевского магистрата во главе с городским головой.

Кроме того, проект закона о столице не будут согласовывать в Венецианской комиссии, поскольку этот документ не требует такого согласования.

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