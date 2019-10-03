Законопроект про столицю не узгоджуватимуть у Венеціанській комісії – Ткаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Законопроект про столицю не узгоджуватимуть у Венеціанській комісії, оскільки цей документ не потребує такого узгодження. Про це заявив народний депутат України, автор законопроекту про столицю, ухвалений за основу, Олександр Ткаченко журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Цей закон не потребує схвалення Венеціанської комісії, але разом з експертами Ради Європи, Європейської комісії, інших західних наших партнерів ми будемо обговорювати законопроект", - зазначив Ткаченко.
За його словами, цей закон розв'язує питання побудови дитсадків, урегульовує проблему міської житлової забудови, а також робить посаду мера сильнішою, оскільки повертає йому повноваження, які були раніше передані голові КМДА.
Додамо, що раніше київський міський голова Віталій Кличко заявляв, що цей закон має бути направлений на розгляд Венеціанської комісії.
Нагадаємо, раніше сьогодні 3 жовтня парламентарі ухвалили за основу законопроект про столицю №2143-3 авторства Олександра Ткаченка.