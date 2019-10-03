Законопроект о столице не будут согласовывать в Венецианской комиссии — Ткаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Законопроект о столице не будут согласовывать в Венецианской комиссии, поскольку этот документ не требует такого согласования. Об этом заявил народный депутат Украины, автор законопроекта о столице, принятый за основу, Александр Ткаченко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Этот закон не требует одобрения Венецианской комиссии, но вместе с экспертами Совета Европы, Европейской комиссии, других западных наших партнеров мы будем обсуждать законопроект", - отметил Ткаченко.
По его словам, этот закон решает вопрос построения детсадов, регулирует проблему городской жилой застройки, а также делает должность мэра сильнее, поскольку возвращает ему полномочия, которые были ранее переданы председателю КГГА.
Добавим, что ранее киевский городской глава Виталий Кличко заявлял, что этот закон должен быть направлен на рассмотрение Венецианской комиссии.
Напомним, ранее сегодня 3 октября парламентарии приняли за основу законопроект о столице №2143-3 авторства Александра Ткаченко.