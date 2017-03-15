Парламентські вибори пройдуть сьогодні у Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Нідерландах у середу проходять вибори до нижньої палати парламенту, які можуть засвідчити рівень антиіммігрантських і націоналістичних настроїв серед громадян країни на тлі суперечностей із Туреччиною, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Правоцентристська партія прем’єр-міністра Марка Рютте конкурує з ультраправою "Партією свободи" Герта Вілдерса за 150 мандатів у парламенті. Це голосування розглядається як випробування для всього Євросоюзу, партія Г.Вілдерса виступає, зокрема, за вихід Нідерландів із ЄС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд Нідерландів склав повноваження напередодні виборів
Опитування громадської думки вказували на незначну перевагу владної партії, але ці дослідження не повною мірою враховували останній розвиток подій у відносинах із Туреччиною та реакцію нідерландського суспільства на це.
Представники місцевих органів влади у вихідні заборонили турецьким міністрам виступати в Нідерландах на мітингах, які збирали місцеві турки, прихильники призначеного на 16 квітня референдуму щодо посилення повноважень президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Президент Туреччини у відповідь назвав Нідерланди "залишками нацистів".