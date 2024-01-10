Парламент призначив Василевську-Смаглюк заступницею голови фінансового комітету Ради замість Дубінського
Київ • УНН
Ольга Василевська-Смаглюк замінила Олександра Дубінського на посаді заступника голови фінансового комітету Верховної Ради, отримавши підтримку 252 депутатів.
Верховна Рада призначила Ольгу Василевську-Смаглюк заступницею голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики замість Олександра Дубінського, який знаходиться в СІЗО за підозрою у держзраді. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
Василевську-Смаглюк призначили заступницею Гетманцева в фінансовому комітеті. Замість Дубінського
Він додав, що відповідне рішення підтримали 252 народних депутати.
Доповнення
Ольга Василевська-Смаглюк є членом Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, а також є головою підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Нагадаємо
У листопаді 2023 року нардепу Олександру Дубінському оголосили про підозру у державній зраді.
14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва відправив його під варту на два місяці. Вчора, 9 січня, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно Дубінського за фактом службового підроблення документів, на підставі яких він виїхав за кордон.
Суд арештував майно нардепа Дубінського, його матері та ексдружини23.11.23, 14:45 • 17361 перегляд