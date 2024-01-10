Парламент назначил Василевскую-Смаглюк заместителем главы финансового комитета Рады вместо Дубинского

Верховная Рада назначила Ольгу Василевскую-Смаглюк заместителем главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики вместо Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Василевскую-Смаглюк назначили заместителем Гетманцева в финансовом комитете. Вместо Дубинского - сообщил Гончаренко.

Он добавил, что соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.

Дополнение

Ольга Василевская-Смаглюк является членом Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который возглавляет Даниил Гетманцев, а также является главой подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Напомним,

В ноябре 2023 года нардепу Александру Дубинскому объявили о подозрении в государственной измене.

14 ноября 2023 года Печерский районный суд Киева отправил его под стражу на два месяца. Вчера, 9 января, правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении Дубинского по факту служебного подлога документов, на основании которых он выехал за границу.

Суд арестовал имущество нардепа Дубинского, его матери и экс-жены