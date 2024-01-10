Парламент назначил Василевскую-Смаглюк заместителем главы финансового комитета Рады вместо Дубинского
Киев • УНН
Ольга Василевская-Смаглюк заменила Александра Дубинского на должности заместителя главы финансового комитета Верховной Рады, получив поддержку 252 депутатов.
Верховная Рада назначила Ольгу Василевскую-Смаглюк заместителем главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики вместо Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Василевскую-Смаглюк назначили заместителем Гетманцева в финансовом комитете. Вместо Дубинского
Он добавил, что соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.
Дополнение
Ольга Василевская-Смаглюк является членом Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который возглавляет Даниил Гетманцев, а также является главой подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Напомним,
В ноябре 2023 года нардепу Александру Дубинскому объявили о подозрении в государственной измене.
14 ноября 2023 года Печерский районный суд Киева отправил его под стражу на два месяца. Вчера, 9 января, правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении Дубинского по факту служебного подлога документов, на основании которых он выехал за границу.
Суд арестовал имущество нардепа Дубинского, его матери и экс-жены23 ноябрь 2023, 12:45 • 15970 просмотров
Парламент назначил Василевскую-Смаглюк заместителем главы финансового комитета Рады вместо Дубинского
Ольга Василевская-Смаглюк заменила Александра Дубинского на должности заместителя главы финансового комитета Верховной Рады, получив поддержку 252 депутатов.
Литва одобрила пакет военной помощи Украине на 200 млн евро
Совет национальной обороны Литвы согласовал пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов евро, включая боеприпасы и БТРы.
ВМС Британии и США совместными усилиями отразили масштабную атаку хуситов в Красном море
Военно-морские силы США и Великобритании отбили массированную атаку хуситов на гражданские суда в Красном море.
Суд начал рассматривать по существу дело одесского "Краяна"
Началось рассмотрение по существу в деле в отношении одесского "Краяна" по обвинению Геннадия Труханова.
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: законопроект прошел первое чтение
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приведении медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО. Законопроект, который поддержали 326 народных депутатов, упорядочит клинические протоколы и стандарты качества.
Зеленский и президент Литвы планируют обсудить финансовую поддержку Украины
Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой, чтобы обсудить вопросы обороны и финансовой помощи Украине, а также усилия по интеграции в ЕС.
Ущерб экологии на 145 млн грн: в Национальном парке в Одесской области разоблачили незаконную вырубку деревьев
Незаконная вырубка деревьев, организованная чиновником украинского лесного хозяйства, нанесла экологический ущерб на 145 миллионов гривен. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Плохая подготовка: британская разведка объяснила, почему рф случайно бомбит собственные города
Британская разведка объясняет случайные бомбардировки Россией собственной территории плохой подготовкой и усталостью экипажа.
В 2024 году пенсии будут проиндексированы, предварительно, на 13% - Минсоцполитики
По словам замминистра, в 2024 году пенсии в Украине будут проиндексированы, предварительно, на 13%.
В Киеве пожар в районе Березняков: горит автомойка, движение транспорта затруднено
Пожар на киевской автомойке вызвал перебои в движении транспорта, на место работают экстренные службы.