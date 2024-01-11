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Парламент планує сьогодні розглянути законопроект про мобілізацію: що відбувається в Раді

Парламент планує сьогодні розглянути законопроект про мобілізацію: що відбувається в Раді

Київ • УНН

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Засідання Ради, на якому будуть голосувати за проект про мобілізацію, заплановане на 13:00.Вранці вже засідала Погоджувальна рада, однак депутатів на неї не пустили.

Сьогодні, 11 січня, близько 10:30 завершилося засідання Погоджувальної ради, на яку не пустили народних депутатів. Засідання парламенту, на якому будуть голосувати за проект про мобілізацію, заплановане на 13:00. Але засідання Комітету з питань нацбезпеки, яке було заплановано на 10:00 ще не почалося. Про це повідомляють народні депутати, пише УНН.

Деталі

"Значить, що таки відбулось. А виходить так, що Погоджувальна рада таки була, коли мене з колегами відмовились впускати ще о 9 ранку. Замість цього влаштували якийсь показовий цирк, з начебто закритим засіданням", - написав у Telegram-каналі Олексій Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що наразі проходить закрита нарада у спікера Ради Руслана Стефанчука, на яку, за словами нардепа, нікого не пустили.

"Далі має бути Комітет, де я обовʼязково буду. А потім о 13, як я і писав, засідання Ради", - додав Гончаренко.

Доповнення

Про завершення засідання Погоджувальної ради повідомив і народний депутат Ярослав Железняк.

"Формально Погоджувальна рада завершилась. Навіщо її збирали так і не зрозуміло. Зараз типу закрита нарада з фракціями у Спікера", - написав Железняк.

Нагадаємо

Сьогодні, 11 січня, Верховна Рада планує розглянути в першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію.

Вчора також повідомлялося, що Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки вкотре переніс розгляд урядового законопроекту щодо мобілізації.

Павло Башинський

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