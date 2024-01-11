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Парламент планирует сегодня рассмотреть законопроект о мобилизации: что происходит в Раде

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 09:18  •  3832 просмотра

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Заседание Рады, на котором будут голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00 Утром уже заседал Согласительный совет, однако депутатов на него не пустили.

Сегодня, 11 января, около 10:30 завершилось заседание Согласительного совета, на который не пустили народных депутатов. Заседание парламента, на котором будут голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00. Но заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, которое было запланировано на 10:00 еще не началось. Об этом сообщают народные депутаты, пишет УНН.

Детали

"Значит, что таки произошло. А получается так, что Согласительный совет таки был, когда меня с коллегами отказались впускать еще в 9 утра. Вместо этого устроили какой-то показательный цирк, с якобы закрытым заседанием", - написал в Telegram-канале Алексей Гончаренко.

Гончаренко отметил, что сейчас проходит закрытое совещание у спикера Рады Руслана Стефанчука, на которое, по словам нардепа, никого не пустили.

"Дальше должен быть Комитет, где я обязательно буду. А потом в 13, как я и писал, заседание Рады", - добавил Гончаренко.

Дополнение

О завершении заседания Согласительного совета сообщил и народный депутат Ярослав Железняк.

"Формально Согласительный совет завершился. Зачем его собирали так и не понятно. Сейчас типа закрытое совещание с фракциями у Спикера", - написал Железняк.

Напомним

Сегодня, 11 января, Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

Вчера также сообщалось, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в очередной раз перенес рассмотрение правительственного законопроекта по мобилизации.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Парламент планує сьогодні розглянути законопроект про мобілізацію: що відбувається в Раді
Parliament plans to consider draft law on mobilization today: what is happening in the Rada
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Парламент планирует сегодня рассмотреть законопроект о мобилизации: что происходит в Раде

Заседание Рады, на котором будут голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00 Утром уже заседал Согласительный совет, однако депутатов на него не пустили.

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