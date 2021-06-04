Парламент Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єр-міністру Андрію Бабішу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Чинний прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зможе залишитися при владі, оскільки парламент не зумів винести йому вотум недовіри. З 200 депутатів лише 89 осіб ввечері в четвер, 3 червня, проголосували за його відставку. Супротивникам глави уряду був потрібний 101 голос, передає УНН.
Що відомо
Дебати тривали більше 11 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули зал перед голосуванням. “Ми не будемо брати участі в цьому театрі”, — пояснив її голова Войтех Філіп.
Деталі
Опозиція вважає, що Бабіш проявив некомпетентність в боротьбі з пандемією COVID-19. Крім того, чинного главу уряду і колишнього підприємця підозрюють у шахрайстві при розподілі субсидій Євросоюзу на користь холдингу Agrofert. Сам мультимільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає справу політично мотивованою. У республіці неодноразово проходили масові акції протесту проти Бабіша.
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