Парламент Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єр-міністру Андрію Бабішу

Що відомо

Дебати тривали більше 11 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули зал перед голосуванням. “Ми не будемо брати участі в цьому театрі”, — пояснив її голова Войтех Філіп.

Деталі

Опозиція вважає, що Бабіш проявив некомпетентність в боротьбі з пандемією COVID-19. Крім того, чинного главу уряду і колишнього підприємця підозрюють у шахрайстві при розподілі субсидій Євросоюзу на користь холдингу Agrofert. Сам мультимільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає справу політично мотивованою. У республіці неодноразово проходили масові акції протесту проти Бабіша.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенат Чехії розгляне питання про імпічмент президенту країни Земану