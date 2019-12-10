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У Чехії відбуваються протести з вимогою відставки прем’єра-олігарха Бабіша

У Чехії відбуваються протести з вимогою відставки прем’єра-олігарха Бабіша

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Вацлавській площі в самому центрі Праги зібрався багатотисячний мітинг з вимогою відставки голови уряду Чехії Андрея Бабіша. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Організатором акції є відома чеська громадська організація "Мільйон митей для демократії". Як і на минулій демонстрації, яка відбулась 16 листопада, чехи вимагають, щоб Бабіш – олігарх, один з найбагатших громадян Чехії, ще до кінця цього року подав у відставку в разі, якщо він не позбавиться свого концерну Agrofert, що об’єднує понад 250 фірм, і не звільнить з посади міністра юстиції Марію Бенешову, яка, як і прем’єр, представляє в уряді владну популістську партію ANO.

Враховуючи нинішню трагічну подію – загибель шести чехів в Остраві, демонстранти у Празі розпочали мітинг хвилиною мовчання за загиблих. Далі вони пройшли Прагою тихою ходою без барабанів і гучномовців, як планувалось раніше. Хода через центр столиці дійшла до головного вокзалу, де її учасники роздавали листівки перехожим, щоб звернути увагу на конфлікт інтересів прем’єра і водночас олігарха Андрея Бабіша.

Нагадаємо, у Чехії невідомий почав стрілянину в університетській лікарні: 4 загиблих, 2 поранених

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