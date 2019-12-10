В Чехии проходят протесты с требованием отставки премьер-олигарха Бабиша

Организатором акции является известная чешская общественная организация "Миллион мгновений для демократии". Как и на прошлой демонстрации, которая состоялась 16 ноября, чехи требуют, чтобы Бабиш - олигарх, один из самых богатых граждан Чехии, еще до конца этого года подал в отставку в случае, если он не избавится своего концерна Agrofert, объединяющая более 250 фирм, и не освободит от должности министра юстиции Марию Бенешову, которая, как и премьер, представляет в правительстве властную популистскую партию ANO.

Учитывая нынешнюю трагическое событие - гибель шести чехов в Остраве, демонстранты в Праге начали митинг минутой молчания по погибшим. Далее они прошли Прагой тихой походкой без барабанов и громкоговорителей, как планировалось ранее. Шествие через центр столицы дошла до главного вокзала, где ее участники раздавали листовки прохожим, чтобы обратить внимание на конфликт интересов премьера и одновременно олигарха Андрея Бабиша.

Напомним, в Чехии неизвестный открыл стрельбу в университетской больнице: 4 погибших, 2 раненых.