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Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу

Киев • УНН

 • 15884 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сможет остаться у власти, поскольку парламент не сумел вынести ему вотум недоверия. Из 200 депутатов только 89 человек вечером в четверг, 3 июня, проголосовали за его отставку. Противникам главы правительства был нужен 101 голос, передает УНН.

Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу

Что известно

Дебаты продолжались более 11 часов. Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии демонстративно покинули зал перед голосованием. “Мы не будем участвовать в этом театре”, — пояснил ее председатель Войтех Филип.

Детали

Оппозиция считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме того, действующего главу правительства и бывшего предпринимателя подозревают в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert. Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным. В республике неоднократно проходили массовые акции протеста против Бабиша.

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