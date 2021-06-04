Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сможет остаться у власти, поскольку парламент не сумел вынести ему вотум недоверия. Из 200 депутатов только 89 человек вечером в четверг, 3 июня, проголосовали за его отставку. Противникам главы правительства был нужен 101 голос, передает УНН.
Что известно
Дебаты продолжались более 11 часов. Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии демонстративно покинули зал перед голосованием. “Мы не будем участвовать в этом театре”, — пояснил ее председатель Войтех Филип.
Детали
Оппозиция считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме того, действующего главу правительства и бывшего предпринимателя подозревают в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert. Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным. В республике неоднократно проходили массовые акции протеста против Бабиша.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат Чехии рассмотрит вопрос об импичменте президенту страны Земану